فرنسا.. النيابة تطالب بسجن رئيس الوزراء الأسبق لمدة خمس سنوات

ووفقًا لموقع "روسيا اليم"، طالبت النيابة الفرنية، الحكم على زوجة فيون، بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ وتغريمها 100 ألف يورو، وحرمانها من الحقوق الانتخابية لمدة عشر سنوات أيضا.
يشار إلى أن فرانسوا فيون الذى كان مرشحًا لرئاسة فرنسا، اتُّهِمَ أثناء الحملة الانتخابية عام 2017، بتسهيل حصول زوجته على راتب دون تنفيذ أى مهام، من خلال توظيفعا مساعدة له بشكل وهمى.
وأدين فيون من قبل محكمة باريس، فى يونيو عام 2021، وبدأ النظر فى الطعن على حكم المحكمة فى نوفمبر الجارى. ومن المتوقع إتمام النظر فيه 30 نوفمبر.
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