مستشار رئيس وزارء العراق: الإغلاق الاقتصادى بشكل شامل غير مرجح

جدة - نرمين السيد - وصرح صالح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، بأن "الورقة البيضاء منهج إصلاحى متوسط الأجل، وفى الوقت نفسه تعبير عن سياسة الدولة فى مواجهة مشكلات اقتصاد العراق الريعى، الذى على الرغم من حالة التفاؤل فى أسعار النفط، إلا أنه ما زال يخضع لمخاطر تقلبات سوق الطاقة فى العالم.

وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقى، أنه على الرغم من وجود مخاوف صحيحة تحذيرية على مستوى العالم للوقاية من متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، والتحوط من آثاره، فإن تلك التحوطات قد تخفى بعض استرتيجيات الدول المستهلكة للنفط لكبح جماح فائض الطلب على موارد الطاقة، ومنها النفط الخام، كوسيلة مساعدة لمواجهة تصاعد الأسعار.

وأكد مظهر صالح أن هذا أمر تكتيكى من الممكن أن ييحقق نجاحًا فى إبطاء وتيرة تزايد أسعار النفط بغرض استقرارها فى نطاق توازن سوق الطاقة دون زيادات سعرية كانت متوقعة.