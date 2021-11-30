كورونا فى تونس.. 51 إصابة جديدة.. والوفيات صفر

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت "الصحة التونسية" فى بيان لها، إن الإصابات بـ كورونا فى البلاد ارتفعت إلى 717 ألفًا و309 حالات، فيما بلغ استقرت الوفيات عند 25 ألفًا و365 حالة منذ بدء الجائحة
وكان عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا فى تونس، محجوب العونى، أعلن أمس الإثنين، أن بلاده خالية من المتحور الجديد "أوميكرون"، مشيرًا إلى متابعة اللجنة للوضع الوبائى المتعلق بالجائحة بدقة.
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