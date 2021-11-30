قرار من رئيس كوريا الجنوبية بعد قفزات إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه تأجيل موعد الانتقال إلى المرحلة الثانية من العودة إلى الحياة الطبيعية وسط تصاعد عدوى كورونا المستجد، مؤكدا أنه سيتم العمل على تسريع إدارة الجرعات المعززة.





وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أنه لن يتم وقف إجراءات المرحلة الأولى التى تهدف إلى العودة إلى الحياة الطبيعية تدرجيا على الرغم من القفزة فى عدد المرضى فى حالة خطرة أو حرجة، مشددا على ضرورة تعجيل موعد استيراد العلاجات الدوائية لـ فيروس كورونا المستجد، لاستخدامها خلال العام. وكانت كوريا الجنوبية قد شهدت قفزة حادة فى الإصابات اليومية بـ فيروس كورونا المستجد بعد أن بدأت الحكومة مرحلتها الأولى من مخطط "التعايش مع كورونا فى هذا الشهر، وقبل تخفيف بعض قواعد التباعد الاجتماعى.

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