بالفيديو: رجال إطفاء ينقذون جروا علق في مكان غير متوقع

تمكن رجال الإطفاء في ولاية أيوا الأميركية، من تحرير جرو صغير، محاصر تحت ألواح خشبية على سطح سفينة.

وقالت إدارة الإطفاء في مدينة دافنبورت، إن رجال الإطفاء استجابوا لبلاغ من امرأة بأن جروها البالغ من العمر 5 أشهر، ويدعى بادي، قد حوصر تحت سطح سفينة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة "يو بي آي" للأنباء، عملية إنقاذ الجرو، الذي زحف لتحت السطح الخشبي للسفينة، ووجد نفسه عالقا تحتها.

وأخرج رجال الإطفاء الجرو بعدما قاموا بتفكيك بعض الألواح الخشبية، الأمر الذي مكّنهم من الوصول للحيوان.