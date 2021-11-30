الكرملين: اليوم.. بوتين يناقش مع رئيس فيتنام عديدا من القضايا المشتركة

جدة - نرمين السيد - وذكر "الكرملين"، فى بيان نقلته وكالة أنباء تاس الروسية، أنه من المقرر مناقشة القضايا الملحة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وفيتنام فى مختلف المجالات، بما فى ذلك الحوار السياسى والتعاون التجارى والاقتصادى والعسكرى والتقنى والعلمى والتكنولوجى والاتصالات الإنسانية، فضلا عن تبادل الآراء حول المنطقة.

وعلى صعيد متصل، أكد الرئيس الفيتنامى لـ وكالة تاس فى مقابلة خاصة من وقت سابق، أنه يعتزم خلال الزيارة المرتقبة ولقائه بوتين فى موسكو مناقشة ِالاتجاهات الاستراتيجية لتنمية العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن فيتنام وروسيا تدعمان بعضهما البعض بشكل فعال، وخصوصا فى مواجهة كورونا.