جهة صحية إيطالية: لا دليل على أن سلالة أوميكرون أخطر من سابقاتها

ووفقًا لموقع "روسيا اليوم": أضاف المعهد فى بيان: "تشير البيانات الأولية إلى مستوى أعلى للحالات التى يتم نقلها إلى المستشفيات فى جنوب إفريقيا، لكن هذا الأمر قد يكون مرتبطًا بالارتفاع العام لعدد المصابين وليس بالإصابة بسلالة أوميكرون تحديدًا".
وأفاد المعهد بعدم توفر معلومات يمكن من خلالها افتراض أن الأعراض الخاصة المتعلقة بهذه السلالة تختلف عن الأعراض الناجمة عن النسخ السابقة من الفيروس".
وفى سياق متصل، أكد فرانكو لوكاتيللى، رئيس المجلس الأعلى للصحة فى إيطاليا أنه "حتى الآن لم يظهر أى متحور مقاوم لتأثير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا".
وأوضح لوكاتيللى، أنه لا يستبعد فرضية الحصول على جرعة رابعة من التطعيم فى المستقبل القريب.
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