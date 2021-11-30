التحالف العربى ينفذ ضربات جوية لأهداف مشروعة فى صنعاء

جدة - نرمين السيد - وفى بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن قوات التحالف طلبت من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، مشيرًا إلى أن هذه العملية تتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.
وأضاف التحالف العربى: "استهدفنا موقعًا سريًا لخبراء الحرس الثورى الإيرانى داخل صنعاء، ودمرنا موقعًا آخر لتجميع وتخزين الصواريخ البالستية داخل العاصمة".
وأفاد التحالف أيضًا، بأنه دمر ورشًا لتجميع الصواريخ البالستية بقاعدة الديلمى مرتبطة بمطار صنعاء، مؤكدًا اتخاذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.
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