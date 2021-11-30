“إلـيَكُم” موعد مباراة قطر والبحرين اليوم الثلاثاء 30-11-2021 في كأس العرب و القنوات الناقلة وتاريخ مواجهات قطر ضد البحرين

يستضيف ملعب ستاد البيت في مدينة الخور. مباراة قطر والبحرين اليوم في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب في النسخة 12 والتي تستضيفها دولة قطر هذا العام. وفي السطور التالية نرصد لكم موعد مباراة قطر والبحرين والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة. حيث يحل منتخب البحرين ضيفًا ثقيلًا على المنتخب القطري. ويلتقي المنتخبين في مباراة نارية ضمن أولى مواجهات بطولة كأس العرب للموسم الحالي 2021 – 2022. حيث يقع مع منتخب قطر والبحرين في المجموعة الأولى كل من منتخب العراق وعمان. وفيما يلي نتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة.موعد مباراة قطر والبحرين اليوم في كأس العرب 2021
يأتي موعد مباراة قطر والبحرين في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2021 – 2022. مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر نوفمبر الجاري. والتي يستضيفها ملعب ستاد البيت في دولة قطر. حيث تنطلق صافرة المباراة بين المنتخبين في هذه التوقيتات التالية.
- في تمام الساعة الثامنة والنصف 8:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر.
- فيما يكون موعد مباراة قطر والبحرين اليوم بتوقيت مصر في تمام الساعة السابعة والنصف 7:30 مساءً.
- أما بتوقيت الإمارات العربية المتحدة فيكون موعد المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف 9:30 مساءً.
الكثير من عشاق الساحرة المستديرة يرغبون في معرفة القنوات الناقلة لمباراة قطر ضد البحرين اليوم في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب لهذا الموسم. والتي من المقرر أن يتم إذاعتها رسميًا عبر قناة بي إن سبورت القطرية. والتي حصلت مؤخرًا على حقوق بث مباريات بطولة كأس العرب في الموسم الحالي 2021 – 2022. وفي غضون ذلك نرصد لكم فيما يلي تردد القنوات الناقلة للمباراة.تردد قناة بين سبورت beIN SPORTS 1 الناقلة لمباراة قطر والبحرين
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11084 (H)
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
|الجودة
|HD
|معامل تصحيح الخطأ
|2/3
تجدر الإشارة إلى أن المنتخبين تقابلا في 38 مباراة سابقة سواء كانت رسيمة أو ودية. وكانوا على النحو التالي:
- 7 مواجهات في تصفيات كأس العالم.
- مباراتين ذهاب وعودة في بطولة مونديال العرب.
وفي السياق ذاته حقق منتخب البحرين فوزه على المنتخب القطري في لقاء العودة بنتيجة 4-2. فيما تعادل في مباراة الذهاب بنتيجة هدف مقابل هدف.
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يستضيف ملعب ستاد البيت في مدينة الخور. مباراة قطر والبحرين اليوم في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب في النسخة 12 والتي تستضيفها دولة قطر هذا العام. وفي السطور التالية نرصد لكم موعد مباراة قطر والبحرين والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة. حيث يحل منتخب البحرين ضيفًا ثقيلًا على المنتخب القطري. ويلتقي المنتخبين في مباراة نارية ضمن أولى مواجهات بطولة كأس العرب للموسم الحالي 2021 – 2022. حيث يقع مع منتخب قطر والبحرين في المجموعة الأولى كل من منتخب العراق وعمان. وفيما يلي نتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة.موعد مباراة قطر والبحرين اليوم في كأس العرب 2021
يأتي موعد مباراة قطر والبحرين في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2021 – 2022. مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر نوفمبر الجاري. والتي يستضيفها ملعب ستاد البيت في دولة قطر. حيث تنطلق صافرة المباراة بين المنتخبين في هذه التوقيتات التالية.
- في تمام الساعة الثامنة والنصف 8:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر.
- فيما يكون موعد مباراة قطر والبحرين اليوم بتوقيت مصر في تمام الساعة السابعة والنصف 7:30 مساءً.
- أما بتوقيت الإمارات العربية المتحدة فيكون موعد المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف 9:30 مساءً.
الكثير من عشاق الساحرة المستديرة يرغبون في معرفة القنوات الناقلة لمباراة قطر ضد البحرين اليوم في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب لهذا الموسم. والتي من المقرر أن يتم إذاعتها رسميًا عبر قناة بي إن سبورت القطرية. والتي حصلت مؤخرًا على حقوق بث مباريات بطولة كأس العرب في الموسم الحالي 2021 – 2022. وفي غضون ذلك نرصد لكم فيما يلي تردد القنوات الناقلة للمباراة.تردد قناة بين سبورت beIN SPORTS 1 الناقلة لمباراة قطر والبحرين
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11084 (H)
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
|الجودة
|HD
|معامل تصحيح الخطأ
|2/3
تجدر الإشارة إلى أن المنتخبين تقابلا في 38 مباراة سابقة سواء كانت رسيمة أو ودية. وكانوا على النحو التالي:
- 7 مواجهات في تصفيات كأس العالم.
- مباراتين ذهاب وعودة في بطولة مونديال العرب.
وفي السياق ذاته حقق منتخب البحرين فوزه على المنتخب القطري في لقاء العودة بنتيجة 4-2. فيما تعادل في مباراة الذهاب بنتيجة هدف مقابل هدف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “إلـيَكُم” موعد مباراة قطر والبحرين اليوم الثلاثاء 30-11-2021 في كأس العرب و القنوات الناقلة وتاريخ مواجهات قطر ضد البحرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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