“المُواجَهة” موعد مباراة الامارات وسوريا اليوم الثلاثاء 30-11-2021 في كأس العرب و القنوات الناقلة وتاريخ مواجهات الامارات ضد سوريا

ننشر لكم موعد مباراة الامارات وسوريا اليوم في بطولة كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة للمباراة. حيث يواجه منتخب الامارات نظيره منتخب سوريا مساء اليوم في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2021 – 2022. والتي تستضيفها دولة قطر في النسخة 12. وتجدر الإشارة إلى أن منتخب سوريا والامارات يأتي في المجموعة الثانية التي يقع معه فيها منتخب تونس وموريتانيا أيضًا. وفي السياق ذاته تقام مباراة الامارات وسوريا اليوم على ملعب 974 في دولة قطر.

تجدر الإشارة إلى أن موعد مباراة الامارات وسوريا في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب 2021 – 2022. من المقرر أن يكون مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30-11-2021. وذلك على ملعب 974 والذي يستضيف العديد من مباريات تصفيات كأس العالم القادمة في مونديال قطر 2022. ويكون موعد مباراة الامارات وسوريا اليوم في تمام الساعة العاشرة 10:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر والكويت وسوريا. فيما يكون تكون مباراة الامارات اليوم بتوقيت مصر في تمام الساعة التاسعة 9:00 مساءً. أما بتوقيت الامارات العربية المتحدة فيكون موعد المباراة في تمام الساعة الحادية عشر 11:00 مساءً.

من المقرر أن تكون القنوات الناقلة لمباراة الامارات وسوريا اليوم في بطولة كأس العرب 2021. عبر قناة بين سبورت والتي تذيع أحداث اللقاء بشكل مشفر وليس مجانًا. حيث تُذاع المباراة تحديدًا عبر قناتي beIN Sports HD 2،beIN Sports HD 1. وفي السياق ذاته نستعرض معكم في السطور التالية تردد القنوات الناقلة للمباراة.

القمر الصناعي نايل سات التردد 11084 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 2/3

القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي الجودة HD معامل تصحيح الخطأ 3/4

القمر الصناعي سهيل سات التردد 11585 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي الجودة SD معامل تصحيح الخطأ 2/3

تجدر الإشارة إلى أن منتخب الامارات وسوريا تقابلا في 13 مواجهة رسمية ماضية. ونجح المنتخب الإماراتي خلال هذه المواجهات من اقتناص العديد من الفرص الذهبية والفوز على المنتخب السوري. حيث فاز منتخب الامارات في خمسة مباريات فيما لم يتمكن منتخب سوريا من التغلب على الامارات سوى في مباراتين فقط. وحسم التعادل ستة مباريات من تاريخ مواجهات الامارات وسوريا.