تخلت أسعار النفط عن مكاسبها، صباح اليوم الثلاثاء، لتنخفض بأكثر من دولارين مع تراجع أسواق المال بشكل عام، بعد أن أثار تقرير إعلامي الشكوك حول فاعلية اللقاحات المضادة لكوفيد-19 في مواجهة المتحور الجديد أوميكرون.
وقال رئيس شركة مودرنا للأدوية، لصحيفة فاينانشال تايمز إنه من غير المرجح أن تكون لقاحات كوفيد-19 فعالة في مواجهة أوميكرون بنفس درجة فاعليتها في مواجهة المتحور السابق دلتا، وفقا لرويترز.
وانخفضت العقود الآجلة لمزيج برنت القياسي 1.82 دولار، أي بنسبة 2.5 في المئة، لتصل إلى 71.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينتش.
وهبط سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.61 دولار، أي بنسبة 2.3 في المئة، لتستقر عند 68.34 دولار للبرميل.
وتهاوى سعر النفط بنحو 12 في المئة يوم الجمعة مع تراجع أسواق أخرى وسط مخاوف من أن يثير انتشار المتحور الجديد موجة إغلاق جديدة ويحد من النمو العالمي مما يضر بالطلب على النفط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النفط يتراجع بعد تقرير يزيد من الشكوك في فاعلية اللقاحات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.