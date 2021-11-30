أفغانستان: إصابة 5 فى انفجار قنبلة بالعاصمة كابول

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، فإنه يبدو أن الهدف من الهجوم فى كابول كان سيارة مفتوحة تشبه تويوتا هايلوكس، إلا أنه لم ترد أى تفاصيل أخرى بشأن الحادث، ولم تؤكد أى مصادر رسمية أعداد الضحايا والخسائر جراء الانفجار.

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