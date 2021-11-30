سيبيريا: ارتفاع عدد المصابين فى انفجارات الميثان إلى 96 شخصا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث فى تصريحات صحفية اليوم " إن إجمالى عدد المصابين فى حادث الانفجارات الذى وقع مؤخراً بالمنجم يبلغ 96 مصابا، من بينهم 43 من رجال الإنقاذ".

وأضاف المتحدث قائلا: "إنه كان يوجد 285 شخصا فى المنجم تحت الأرض، وتم إجلاء معظمهم، وأن رجال الإنقاذ كانوا يسعون من أجل إنقاذ الباقين ولكن تم استدعاؤهم خشية حدوث انفجار جديد".

وأشار المتحدث باسم إدارة الطوارىء إلى أن البيانات الأولية تشير إلى أن الانفجارات كانت ناجمة عن انفجار غاز الميثان، وأنها أسفرت عن مصرع 51 شخصا من بينهم 46 عاملا من عمال المنجم وخمسة من رجال الانقاذ بالمنجم.