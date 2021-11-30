إصابات كورونا حول العالم تتجاوز عتبة الـ262 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وقالت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، صباح اليوم الثلاثاء، إن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و207 آلاف و764 وفاة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 48.4 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 34.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22 مليون حالة.