الأردن يدين إقدام الرئيس الإسرائيلى على اقتحام الحرم الإبراهيمى

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية قال الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، فى بيان اليوم الثلاثاء، بأن هذه الخطوة المدانة والمرفوضة تمثل انتهاكا للقانون الدولى، ودعما للتطرف، واستفزازا غير مبرر واستهتارا بمشاعر المسلمين.
وأضاف أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" أقرت عام 2017 بأن الحرم الإبراهيمى الشريف موقع من مواقع التراث الفلسطينية، ودعا لوقف مثل هذه الممارسات الاستفزازية فورا.
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