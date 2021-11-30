اليابان تؤكد أول إصابة بالمتحور الجديد ”أوميكرون”

ذكرت وكالة كيودو للأنباء نقلا عن مصادر حكومية أن اليابان أكدت أول حالة إصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون" . وكانت الحكومة اليابانية قررت إغلاق حدودها أمام جميع الزوار الأجانب للحد من انتشار متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء. حيث دفع متحور فيروس كورونا الجديد الذي اكتشف في جنوب إفريقيا، والذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية تسمية "أوميكرون"، عددا من الدول إلى الاستنفار والإسراع باتخاذ إجراءات جديدة، في محاولة لدرء مخاطر تفشيه.

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