موقع صندوق المعونة الوطنية رابط التسجيل في الدعم التكميلي “تكافل 1” takaful.naf.gov.jo

موقع صندوق المعونة الوطنية من أهم المواقع الإلكترونية في الأردن لدي المواطنين الأردنيين، فهو الجهة المختصة بتقديم برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي للآسر الأشد احتياجاً وفقراً، وخلال الساعات الأخيرة بدأ البحث عن رابط التسجيل في الدعم التكميلي “تكافل 1”، بعد إعلان أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ومدير عام الصندوق “برق الضمور”، عن موعد بدأ التسجيل على برنامج الحماية التكميلي “تكافل 1″، والمخصص لقاعدة عريضة من المواطنين الفقراء والتي بلغ عددهم 85 ألف آسرة، حيث سيتم رفع العدد إلي 135 ألف آسرة بعد إضافة 50 ألف أسرة جديدة خلال التسجيل الذي سيتم إتاحته من خلال موقع الصندوق، فقد خصصت الحكومة الأردنية خلال الموازنة الجديدة مبلغ 140 مليون دينار أردني لتغطية مخصصات المستفيدين من برامج الدعم.

رابط موقع صندوق المعونة الوطنية

الدخول على الموقع الإلكتروني “takaful.naf.gov.jo“.

تحديد برنامج تكافل 1.

كتابة بيانات المتقدم.

الضغط على حفظ.

الموافقة على الإقرارات والتعهد.

النقر على إرسال الطلب.

موعد التسجيل على الدعم التكميلي

أعلن مدير صندوق المعونة الوطنية عن انطلاق التسجيل في الدعم التكميلي تكافل 1، بدايةً في الأول من شهر كانون الأول القادم ويستمر التسجيل حتي 31 من نفس الشهر، على أن يتم فحص الطلبات وتحديد المستحقين ليتم الصرف في أقرب وقت، هذا ويعمل الصندوق على دراسة مواعيد الصرف وتعديلها بحيث يكون شهرياً بدلاً من كل ثلاثة أشهر كما هو متبع حالياً، ويكون الصرف من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية طبقاً للبيانات التي تم تسجيلها خلال تقديم الطلب.

برنامج الدعم التكميلي “تكافل 1”

يحتل برنامج الدعم التكميلي “تكافل 1” مكانة هامة لدي المواطنين الأردنيين، فهو أحد أهم البرامج التي يقدمها صندوق المعونة الوطنية للآسر الأشد فقراً والأكثر احتياجاً، وبدأ العمل بهذا البرنامج في 2019 بعد التداعيات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية وأثر ذلك على الاقتصاد الأردني ومن ثم دخل الفرد في الأردن، فكان تحرك الحكومة بقيادة حكيمة من الملك عبد الله لرفع المعاناة عن الفقراء وتوفير برامج حماية اجتماعية فعاله، واستمراراً للعمل على رفع كفاءة هذا البرنامج وإضافة عدد جديد من المستحقين، خاصةً بعد تداعيات انتشار فيروس كورونا وتأثر الكثيرين من فقد وظائفهم خلال الفترة الماضية، فقد حرص الصندوق على إتاحة الفرصة للتسجيل مرة آخري لمستفيدين جُدد.