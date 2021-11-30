Now نتائج نظام نور برقم الهوية 1443 “ظهرت” لجميع الطلاب في المملكة السعودية

نتائج نظام نور برقم الهوية 1443، من أكثر ما يشغل بال ملايين من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي هو خطوات الحصول على نتائج نظام نور برقم الهوية 1443، وكان ذلك بعد قرار وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية والذي قد صدر منذ حوالي أسبوع، حيث قد صدر قرار ان نتيجة الصفوف الابتدائية والمتوسطة والثانوية من المقرر أن تصدر إلكترونيًا من خلال نظام نور، ليكون هذا واحدًا ضمن أهم الإجراءات الاحترازية التي جاءت خوفًا على الطلاب من تفشي فيروس كورونا بينهم، وذلك بعد أن بدأ الطلاب بأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول في المدارس في ظل إجراءات احترازية مشددة، وللحصول على تفاصيل اكثر تابعونا عبر موقع كورة في العارضة الإخباري.

نتائج نظام نور برقم الهوية 1443

لقد تم الاعلان عن الرابط المُحدث الخاص بـ نتائج نظام نور برقم الهوية 1443، وذلك ليتمكن جميع الطلاب من تسجيل الدخول إلى الرابط الخاص بالموقع والحصول على النتائج الخاصة بهم من خلال بعض البيانات البسيطة مثل رقم الهاتف، واسم الطالب رباعيًا، ورقم الهوية الوطنية الخاص بالطالب، واسم المدرسة، وبعض البيانات الاخرى التي تُصدر النتائج في المواد العلمية والادبية حسب التصريحات الرسمية التي قد صدرت من داخل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية.

أولًا قم بالدخول إلى نظام نور التعليمي المُحدث للحصول على نتائج الطلاب.

قم بالضغط على انشاء حساب جديد داخل الموقع ضمن الخدمات المتاحة أمامك في القائمة الرئيسية.

قم بإدخال رقم الهوية الخاص بالطالب في الخانة المخصصة له باللغة الانجليزية.

قم بإدخال رقم الهاتف بالاضافة إلى رمز التحقق والذي من المقرر أن يصدر على رقم الهاتف المُدخل.

ادخل رمز التحقق الصادر في الصورة امامك للتأكد من انسانيتك.

قم بالضغط على أيقونة إدخال ذات اللّون الأخضر.

قم بإنشاء كلمة المرور الجديدة ثمّ تأكيدها.

الضغط على زرّ الحفظ للعودة إلى واجهة نور.

ثم كتابة اسم المُستخدم في الحقل المُخصّص.

قم بإدخال كلمة المرور الجديدة.

النقر على أيقونة تسجيل الدّخول.

خطوات الحصول على نتائج نظام نور برقم الهوية 1443

كشفت مصادر مسؤلة من وزاارة التعليم في المملكة العربية السعودية بأن اعمال الكنترول الخاصة بنتائج الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي 1444 اوشكت على الظهور، كما اكظت المصادر ايضا بأن النتائج من المؤكد انها ستظهر عبر نظام نور التعليمي المخصص للنتائج في السعودية، وعند ظهور النتائج سيستطيع الطلاب معرفة نتائجهم برقم الهوية.

الكثير من الطلاب في اللمملكة السعودية الآن على موعد لظهور نتائج العام الدراسي الجاري “النصف الاول من العام” على نظام نور الالكتروني المُفعل من قِبل وزارة التعليم السعودية، حيث ان هذة النتائج من المقرر بأن تظهر في غضون الايام القليلة القادمة كما اشارت بعض المصادر من الوزارة، ومن خلال رقم هوية الطلاب سيتمكنو من معرفة نتائجهم الكترنياً.

من الجدير بالذكر ان وزارة التربية والتعليم السعودية اطلقت نظام نور التعليمي في السعودية خلال الآونة الزمنية الاخيرة في بداية انتشار وباء كورونا، ولم يكن نظام نور هو المنصة الوحيدة التي تم اطلاقها لكن كانت هناك ايضاً منصة مدرستي التعليمية، حيث استطاعت الوزارة ان تتيح من خلال هاتين المنصتين كل ما يحتاج الية الطالب في مسيرتة التعليمية.