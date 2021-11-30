العراق: خطر كورونا قائم.. ونتوقع الدخول بموجة وبائية جديدة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الثلاثاء، أن الخطر لا يزال قائما بالرغم من انخفاض أعداد الإصابات بكورونا، فيما توقعت دخول البلاد في موجة وبائية جديدة.
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت الاثنين، أنها سجلت 826 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1367 شخصا للشفاء.
وأضاف بيان صادر عن الوزارة أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 14 حالة في عموم محافظات العراق".
وكشفت أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 109796"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية.
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