فايزر وجونسون آند جونسون يعلنان تطوير لقاحات مضادة لـ أوميكرون

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركتا فايزر وجونسون آند جونسون، أمس الإثنين، بدء العمل على نسخة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لمواجهة المتحور الجديد من الفيروس، والمعروف باسم أوميكرون.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال آلبرت بورلا، رئيس شركة فايزر فى مقابلة مع شبكة "سى إن بى سى" التلفزيونية الأمريكية، إنه "لا يزال هناك الكثير من الغموض بشأن المتحورة الجديدة التى رصدت فى جنوب إفريقيا، ووصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها مُقلقة".

وأضاف: "سنعرف أهم ما يجب أن نعرفه خلال بضعة أسابيع"، مشيرًا إلى أنه لا بد من القيام بتجارب لاختبار فاعلية اللقاح الحالى الذى طورته شركته بالتعاون مع شركة بايونتيك، وأنه إذا تبين أن اللقاح الحالى أقل فعالية، وأصبحنا بحاجة لتطوير لقاح جديد، فقد بدأنا بالعمل عليه الجمعة، لقد قمنا بأول نموذج للحمض النووى، وهو سيكون المرحلة الأولى فى تطوير لقاح جديد.

وكانت شركة فايزر ابتكرت من قبل نسختين جديدتين من لقاحها لمواجهة المتحورتين دلتا وبيتا، إلا أنهما لم تُستخدما، وأكد بورلا أنه فى حال استدعت الحاجة، "سيكون لدينا لقاح جدى فى غضون 95 يومًا".

وأشار رئيس فايزر إلى أنه عند الحاجة، فإن شركته تمتلك القدرات لإنتاج 4 مليارات جرعة العام المقبل، وكانت شركة موديرنا أعلنت منذ يوم الجمعة، عزمها على تطوير جرعة معززة من اللقاح مخصصة للحماية من المتحورة أوميكرون.

وقال بورلا إن "القرص الذى طورته فايزر لمعالجة المرض، وأظهر فاعلية بنسبة 89% لتجنيب دخول المستشفى أو الوفاة خلال التجارب السريرية، تم تطويره مع فكرة أن متحورات للفيروس قد تظهر".

وأعرب مسؤول الشركة عن ثقته العالية فى قدرة عقار فايزر على مواجهة كل المتحورات، ومنها متحورة أوميكرون، وقال: "يجب أن نتذكر أن الوضع مختلف عندما يكون لديكم علاج يتيح انخفاض نسبة المصابين بكورونا، والذين يدخلون المستشفى من 10 إلى شخص واحد فقط".

وفى بيان لها، أعلنت شركة جونسون آند جونسون أنها "بصدد تقييم فعالية لقاحها المضاد لفيروس كورونا فى مواجهة المتحورات، بما فيها أوميكرون"، مضيفة أنها تعمل فى الوقت نفسه على إنتاج لقاح يستهدف تحديدًا أوميكرون، وستقوم بتطويره عند الحاجة لذلك.

ووفقًا للبيان، قال ماثاى مامين، المسؤول عن الأبحاث فى شركة يانسن التابعة لجونسون آند جونسون، إن الشركة "لا تزال واثقة من قدرة لقاحها الحالى الأحادى الجرعة على توفير استجابة مناعية ضد المتغيرات المختلفة".

وأكد مامين، أنه يمكن لجونسون آند جونسون أن تباشر بسرعة إجراء التجارب السريرية على النسخة الجديدة من اللقاح إذا لزم الأمر ذلك، وأكد بورلا أنه "واثق جدًا من اللقاح الموزع حاليًا لأننا تمكنا من الوصول إلى المزيج الجيد منذ البداية".