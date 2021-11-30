الاتحاد الأوروبى يُحيى ذكرى ضحايا الحرب الكيميائية

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان أصدره الممثل السامى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى، جوزيف بوريل، عبر موقعه الرسمى: أن الاتحاد الأوروبى يحيى، فى هذا اليوم، ذكرى أولئك الذين ماتوا وعانوا نتيجة استخدام الأسلحة الكيميائية، التى يعد تنفيذ حظرها ضرورة عالمية فى الوقت الراهن أكثر من أى وقت مضى.

وأضاف البيان: أنه منذ دخول اتفاقية الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ فى عام 1997، تم تدمير ما يقرب من 99٪ من مخزونات الأسلحة الكيميائية التى أعلنتها الدول الحائزة لها.

ومع ذلك، لا تزال الأسلحة الكيميائية تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، فلا ينبغى لأحد أن يستخدم الأسلحة الكيميائية مطلقاً، سواء كانت دولة أو جهة فاعلة من غير الدول، فى أى مكان وفى أى وقت وتحت أى ظرف من الظروف.

وفى أغسطس من العام الماضى، تم استخدام مادة "نوفيتشوك" السامة للأعصاب فى محاولة اغتيال السياسى المعارض الروسى أليكسى نافالنى داخل أراضى الاتحاد الروسى.

وأكد البيان أن المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة يجب أن يخضعوا للمساءلة والمحاسبة القانونية، ونحن لن نخجل من تقديمهم إلى العدالة، كما اننا سنواصل دعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) فى تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC) بمهنية واستقلالية وحيادية، ولن يتوقف قتالنا حتى نضع حدا لاستخدام الأسلحة الكيميائية.