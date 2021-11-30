ضبط عنصرين ينتميان إلى عصابات داعش الإرهابية فى كركوك

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة الأنباء الوطنية العراقية ذكرت وزارة الدفاع فى بيان لها اليوم، أن قوات مديرية استخبارات وأمن كركوك الميدانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، ألقت القبض على أحد العناصر المنتمية الى عصابات داعش الإرهابية، كان يعمل لدى العصابات الإرهابية بصفة ناقل وعنصر استخبارى، إذ يقوم بتزويدهم بمعلومات عن المواطنين المتعاونين مع قواتنا الأمنية.
وأشار البيان إلى أنه وفى السياق ذاته استطاعت قوات المديرية العامة للاستخبارات والأمن من الإطاحة بإحدى عناصر عصابات داعش الإرهابية، كانت متزوجة من أحد قياديى العناصر الإرهابية الذى قتل على يد القوات الأمنية العراقية فى عمليات تحرير قضاء الحويجة، تعمل لدى التنظيم بتوزيع الكفالات على عائلات داعش، إضافة إلى تزويد العصابات الإرهابية بمعلومات عن تحركات قواتنا الأمنية فى محافظة كركوك.
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