واشنطن ترحب بتصنيف أستراليا حزب الله منظمة إرهابية

دوت الخليج :- رحبت واشنطن، الجمعة، باعتزام أستراليا إعلان حزب الله منظمة إرهابية.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إنه "محو التمييز الخاطئ بين الجناح العسكري لحزب الله وبقية المنظمة الإرهابية خطوة حاسمة إلى الأمام".

وشددت واشنطن على أن "حزب الله منظمة إرهابية خطيرة تهدد سلامة المجتمع الدولي وتقوض سيادة الدولة اللبنانية".

وأضافت أن "قدرات التنظيم شبه العسكرية والإرهابية القوية، فضلاً عن آليته الدعائية وشبكاته المالية الفاسدة، تشكل عقبات رئيسية أمام السلام والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط وحول العالم".

واختتمت بالتأكيد على أن "إجراء أستراليا يعد خطوة مهمة نحو مواجهة حزب الله في أستراليا وخارجها".

وجاء قرار أستراليا بتصنيف حزب الله اللبناني بأسره "منظمة إرهابية" ليضيّق الخناق على المليشيات التي باتت مطاردة في معظم قارات العالم.

فما بين حظر رموز وقيود وحظر كلي، تتصاعد الإجراءات الرسمية ضد "حزب الله" حول العالم؛ لتورطه في عمليات تهدد السلام والأمن عبر أنشطة مشبوهة وتمويل غير مشروع وغسل أموال.

وتحظر كل من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وأستراليا وهولندا وهندوراس وباراغواي والأرجنتين وكوسوفو، وسلوفينيا ولاتفيا أنشطة المليشيات اللبنانية بشكل كامل. فيما فرضت ليتوانيا وإستونيا والنمسا قيودا قوية على دخول عناصر الحزب أراضيها.

وكالات