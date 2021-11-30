رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يحذر من أوميكرون والتضخم

جدة - نرمين السيد - حذر رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى جيروم باول، أمس الإثنين، من متحور فيروس كورونا الجديد، والمعروف باسم أوميكرون، لافتًا إلى أنها قد تبطئ تعافى الاقتصاد الأمريكى وسوق العمل، وسط شكوك متزايدة فى أمريكا بشأن التضخم.





وفى إفادة رسمية سيتم تقديمها إلى اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، أقر باول بأن العوامل التى ترفع التضخم فى الولايات المتحدة "ستستمر لفترة طويلة العام المقبل"، ما يعكس قلق رئيس الاحتياطى الفيدرالى المتزايد بشأن الارتفاع الحاد فى التضخم هذا العام، والذى أكد مرارًا أنه مؤقت.

وبحسب إفادة باول، فإنه على الرغم من أن الاقتصاد الأمريكى "استمر فى الازدهار"، إلا أن عودة ظهور الوباء أعاقت الانتعاش منذ رصد المتحورة دلتا فى الخريف الماضى، موضحًا أن "الارتفاع الأخير فى إصابات كورونا، وظهور المتحورة أوميكرون، يشكل مخاطر سلبية على التوظيف والنشاط الاقتصادى، ويزيد من الشكوك بشأن التضخم".

كما أشار المسؤول الأمريكى إلى "المخاوف الأكبر بشأن الفيروس، والتى تتعلق باحتمال أن يقلل من رغبة الناس فى العمل بشكل حضورى، ما قد يبطئ التقدم فى سوق العمل ويزيد من اضطرابات سلاسل التزويد".

وأوضح باول أن التضخم أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطى الفيدرالى، البالغ 2%، إذ يشير المقياس الذى يعتمده الاحتياطى إلى ارتفاع إلى 5% على امتداد 12 شهرًا، حتى أكتوبر، لافتًا إلى أن "مشاكل سلاسل التزويد جعلت من الصعب على المنتجين تلبية الطلب القوى، لا سيما على السلع، كما أن الزيادات فى أسعار الطاقة والإيجارات تدفع التضخم إلى الارتفاع".

وفى ظل توقعات "انخفاض التضخم بشكل كبير خلال العام المقبل مع انحسار الاختلالات فى العرض والطلب"، أقر باول بأن اتجاه السوق "يصعب توقعه"، وتعهد باستخدام جميع أدوات البنك المركزى لدعم الانتعاش ومنع ترسيخ التضخم.