جدة - نرمين السيد - استشهد جندى من عناصر البيشمركة، وأصيب 3 آخرون فى هجوم شنته عصابات داعش الإرهابية فى منطقة كفرى التابعة لمحافظة ديالى، حسبما أفاد بيان لوزارة البيشمركة فى إقليم كردستان العراقى، اليوم الثلاثاء.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أوضح البيان أن قوات البشمركة تعرضت ليلة أمس الإثنين، أن هجوم من تنظيم داعش على حدود منطقة كفرى، ما أسفر عن مقتل أحد عناصر البيشمركة، وإصابة ثلاثة آخرين. ويأتى الحادث بعد أيام قليلة من استشهاد 5 من قوات البيشمركة وإصابة 4 آخرين، الأحد الماضى، فى هجوم لداعش على القوات الكردية فى قرية كولجو بمنطقة كفرى أيضًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق: استشهاد جندى من البيشمركة فى هجوم لداعش على ديالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.