مقتل 3 أشخاص فى هجوم مسلح على مجموعة نفطية جنوب نيجيريا

وحسبما نقلت "فرانس برس"، فإن اثنين من الضحايا يعملان فى مجموعة إينى، والثالث من قوات الأمن، حيث أكد المتحدث باسم مديرية الدفاع المدنى والأمن النيجيرية، أوجبيرى سولومون، مقتل عنصر من المديرية مع اثنين من العاملين فى "شركة آجيب النفطية النيجيرية"، الفرع المحلى لمجموعة "إينى الإيطالية" فى كمين نصبته لهم مجموعة مسلحة، نهار يوم الأحد.
وقال سولومون: "لقد تعرض عناصرنا لكمين نصبه قراصنة، بينما كانوا يتولون حراسة عمال فى شركة آجيب النفطية فى أوكوروما".
وفى بيان لها، قالت مجموعة إينى النفطية إن المجموعة المسلحة هاجمت عمالاً فى الشركة التابعة لها، كانوا يعملون فى مشروع لإعادة تأهيل غابات المنجروف، حيث تعتبر دلتا النيجر هى قلب نيجيريا النفطى، التى تؤمن عائدات البلاد من الدولار، إلا أنها تشهد اضطرابات خطيرة منذ سنوات بسبب المجموعات المسلحة التى تقوم بثقب خطوط الأنابيب لسرقة النفط الخام.
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