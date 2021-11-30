أمين الجامعة العربية يثمن اهتمام اجتماع «خارجية المتوسط» بالقضية الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - وأشار أبو الغيط فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش انعقاد اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط، والذى عقد أمس الاثنين ببرشلونة ضمن فعاليات المنتدى الإقليمى السادس، إلى حديث الكثير من الوزراء، خلال الاجتماع، حول ضرورة تحريك العملية السياسية من أجل فلسطين.

وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أهمية اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط لاسيما لكونه جمع عددًا كبيرًا من وزراء دول الاتحاد الأوروبى والوزراء العرب معًا.

ونوه باهتمام وزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط بالأنشطة الاقتصادية والصناعية والتشغيل والمياه والزراعة والمرأة، مشيدا بإنجازات الاتحاد الكبيرة على المستويين الاقتصادى والاجتماعى.

وأكد ضرورة التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية على نحو يعالج أسبابها العميقة وليس فقط أعراضها، مضيفًا أن قضية اللاجئين والنازحين والهجرة تحظى باهتمام الدول العربية وكذلك الأوروبية.

وأشار فى هذا الصدد إلى تأكيد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، على ضرورة تقنين الأمر بحيث يكون هناك إحكام على قضية الهجرة والاهتمام بالتشغيل، قائلاً: "أمر مشجع أن نجد أحد الأوروبيين يتحدث فى هذا الأمر بهذا القدر من الانفتاح".

ولفت أبو الغيط إلى أن الجامعة العربية تولى اهتمامًا كبيرًا لعمل الاتحاد من أجل المتوسط، مشيرًا إلى مذكرة التفاهم التى وقعتها الجامعة مع الاتحاد عام 2020، والتنسيق القائم بينهما بما يسهم فى تعزيز التعاون والحوار المثمر بين ضفتى المتوسط.