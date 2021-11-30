الاحتلال الإسرائيلى يهدم منزلاً فلسطينيًا جنوب المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، قالت المصادر الفلسطينية إن "جرافات الاحتلال نفذت عملية هدم منزل فلسطينى مقدسى فى حى بئر أيوب فى سلوان". وكانت الأمم المتحدة أكدت فى تقرير لها مطلع الشهر الجارى، ارتفاع هدم إسرائيل للمنازل الفلسطينية فى الضفة الغربية وشرق القدس بنسبة 21%، خلال العام الجارى 2021.

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