هبوط أسعار النفط دون71 دولارًا للمرة الأولى منذ 3 أشهر بسبب أوميكرون

جدة - نرمين السيد - تراجعت أسعار النفط للمرة الأولى منذ 3 أشهر، اليوم الثلاثاء، وهبط مزيج "برنت" العالميى دون مستوى 71 دولارًا للبرميل، وسط مخاوف اقتصادية من تأثير متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، على الطلب الخام.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 2.86% إلى 71.34 دولار للبرميل، وذلك بعدما تم تداول عقود الخام العالمى دون مستوى 71 دولارًا، ما يحدث للمرة الأولى منذ 1 سبتمبر 2021. فى حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكى "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.70%، إلى 68.06 دولار للبرميل، لتتخلى بذلك أسعار النفط عن المكاسب التى حققتها أمس الإثنين. رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يحذر من أوميكرون والتضخم وبحسب الوكالة، يأتى الهبوط وسط مخاوف اقتصادية من تأثير السلالة الجديدة لفيروس كورونا، والمعروف باسم أوميكرون، على الطلب من الخام.

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