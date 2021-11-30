الأمم المتحدة تحذر من حدوث متغيرات عالمية بسبب تطعيمات كورونا

جدة - نرمين السيد - وأعرب عن "قلق بالغ بشأن عزلة دول جنوب إفريقيا بسبب قيود السفر الجديدة التى فرضها فيروس كوفيد -19."، رغم أنه أثنى على الحكومة والمجتمع العلمى والصحى فى جنوب إفريقيا للعمل فى وقت مبكر لتحديد ظهور متغير جديد من كوفيد-19".



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، جدد "جوتيريش" تحذيره بشأن تأثير انخفاض نسبة التطعيم فى بعض المناطق على العالم أجمع، قائلا: "كما حذرنا، أنا وآخرون منذ فترة طويلة، فإن معدلات اللقاح المنخفضة هى أرض خصبة للمتغيرات."

وشدد أمين عام الأمم المتحدة، على أنه لا يمكن إلقاء اللوم على سكان إفريقيا بسبب المستوى المتدنى بشكل غير أخلاقى للتطعيمات المتاحة فى إفريقيا وأكد أنه "لا ينبغى معاقبتهم على تحديد المعلومات العلمية والصحية المهمة ومشاركتها مع العالم."

وناشد فى هذا السياق جميع الحكومات "النظر فى إجراء اختبارات متكررة للمسافرين، إلى جانب تدابير أخرى مناسبة وفعالة حقا، بهدف تجنب مخاطر انتقال العدوى للسماح بالسفر والمشاركة الاقتصادية."

كانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت المتغير "أوميكرون" على أنه مثير للقلق، لينضم إلى قائمة متغيّرات أخرى ظهرت منذ انتشار جائحة كـوفيد-19 ولم يتضح بعد ما إذا كان أوميكرون أكثر قابلية للانتقال (أى ينتقل على سبيل المثال بشكل أكثر سهولة بين الأفراد) مقارنة بالمتغيرات الأخرى، مثل دلتا.

وتشير البيانات الأولية لجنوب إفريقيا إلى أن هناك معدلات متزايدة من دخول المستشفيات فى جوهانسبرج، لكن قد يكون ذلك بسبب زيادة الأعداد الإجمالية فى صفوف الأشخاص الذين يصابون بالعدوى، وليس نتيجة لإصابة معيّنة بأوميكرون.