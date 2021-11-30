“كثيرة ومتعددة” طرق تحميل لعبة كلاش أوف كلانس المطورة Clash of Clans على جهاز الكمبيوتر

نوضح لكم طرق تحميل لعبة كلاش أوف كلانس حيث تم إجراء تطويرات على لعبة Clash of Clans من قبل Supercell إذ أن الألعاب الاستراتيجية اكتسبت كم هائل من الشعبية على مدار السنوات القليلة الماضية وتعتبر لعبة كلاش اوف كلانس من أفضل الاستراتيجيات التي يتم استخدامها في الحرب ولكن هناك عدد كبير من الأشخاص يفضلون تجربة الألعاب مثل لعبة كلاش أوف كلانس من خلال شاشات عرض أكبر وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تحميل اللعبة على جهاز الحاسوب على الرغم أن اللعبة لم يتم توافرها لمستخدمي الكمبيوتر بشكل رسمي ولهذا في المقال سيتم التركيز على كيفية تنزيل اللعبة على الحاسوب أكثر من إمكانية تحميلها على الهاتف لصعوبة تنزيلها على الكمبيوتر.

طرق تحميل لعبة كلاش اوف كلانس على الكمبيوتر

هناك العديد من الطرق لضمان تحميل اللعبة على جهاز الحاسوب وهذه الطرق تشمل التالي:

يمكن تحميل كلاش اوف كلانس ملف Apk عن طريق رابط مباشر حيث أنه من خلال اللجوء إلى الرابط المباشر يعطي الفرصة للاعبين للقضاء على المشاكل المتعلقة بالبحث عن التطبيقات الغير متواجدة مثل لعبة كلاش اوف كلانس التي من المحتمل إيجادها على متجر جوجل بلاي ومن المحتمل ألا يتم إيجادها، ويمكن تحميل اللعبة من رابط الموقع الخاص باللعبة.

طريقة تنزيل لعبة كلاش أوف كلانس

وثاني طريقة يمكن من خلالها تحميل اللعبة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك هي من خلال جوجل بلاي حيث يحرص برنامج البلوستاك على عرض متجر قوقل بلاي لك وما عليك سوى البحث داخل المتجر على اللعبة ولكن بالرغم من ذلك فإنه من المحتمل ألا تتواجد تلك اللعبة على المتجر لذلك يلجأ اللاعب إلى برنامج البلوستاك للبحث داخله عن عدد من المتصفحات المختلفة التي يمكن من خلالها تحميل اللعبة مثل جوجل كروم ثم يتم البحث خلاله على اسم اللعبة ثم يتم تنزيلها على المحاكي.

ولكن من الممكن مصادفة بعض التطبيقات أو الألعاب داخل المحاكي أثناء البحث غير مدعومة في بلدك وعلى أساسه يقوم جوجل بلاي برسالة تنويهك بذلك تمامًا مثلما يقوم جوجل بلاي بإرسال رسالة نصية على الجوال تنص على أن هذا العنصر غير متاح لذلك يفضل اللجوء إلى الطرق الأخرى المخصصة لتزيل اللعبة دون مواجهة مشاكل من هذا النوع.