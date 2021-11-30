حساب المواطن نتائج الأهلية للدورة 49 شهر ديسمبر 2021 | رابط استعلام عن حالة الأهلية برقم الهوية

أكد برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 49 (شهر ديسمبر 2021)، التي سيتم صرفها في شهر ديسمبر القادم، ونستعرض لكم رابط الاستعلام عن حالة الأهلية برقم الهوية، وفي نفس السياق نشر الحساب الرسمي لبرنامج المواطن في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بأن نتائج الأهلية للدورة التاسعة والأربعين قد صدرة، ودعاء المستحقين والمستفيدين من حساب المواطن إلى الاستتعلام والتحقق من الأهلية من خلال تسجيل الدخول إلى رابط البوابة الإلكترونية، وفي هذه اللحظات تشتد نسبة البحث من قبل عشرات الآلاف من الأسرة المستفيدة لمعرفة طريقة الاستعلام ومعرفة نتيجة الأهلية، وفي سطور هذا المقال نوفر لكم كيفية التعرف والاطلاع على نتائج الأهلية والاستحقاق بالتفصيل.

بعد الحصول على نتائج الأهلية، ستتم عملية صرف الدعم وإيداع الدعم المالي في الحسابات البنكية للمستفيدين، وقال حساب المواطن بأنه يمكن للمواطنين الذين لم تشملهم نتائج الأهلية تقديم طلبات إعتراض وذلك في اليوم 5 من تاريخ إيداع الدعم ولفترة تسعون يوما يحق لهم تقديم طلبات الإعتراض، وقد أجرى برنامج حساب المواطن العديد من التعديلات والتغييرات خلال الفترة الأخيرة، حيث أغلق باب التسجيل للمستفيدين الجددد، كما تم تعليق استقبال أي طلب جديد للاستفادة من دعم المواطن، وفيما يتعلق بالأفراد يجب أن يحضر الفرد المستفيد الأوراق الثبوتية التي تثبت باستقلالية المنزل وذلك للأفراد الذين بلغوا سن 18 عام أو أكثر.

الاستعلام عن حالة الأهلية لبرنامج حساب المواطن

يمكن لجميع المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية، الاستعلام عن حالة الأهلية في برنامج حساب المواطن من خلال إدخال رقم الهوية، ويتم الاستعلام إلكترونيا عن طريقة رابط بوابة حساب المواطن التابع للمنصة الوطنية الموحدة، وننتقل الآن إلى التعرف على خطوات الاستعلام خطوة بخطوة، ويجب عليكم التأكل عند إدخال البيانات الخاصة بكم من أجل الاستعلام بشكل صحيح، تابع الخطوات بالتفصيل.

الخطوة الأولى، تقوم بالانتقال إلى زيارة رابط بوابة حساب المواطنين. الخطوة الثانية، انتقل إلى قائمة أهلية الدراسة. الخطوة الثالثة حدد قائمة أهلية الدراسة وسيعرض النظام نتائج الأهلية.

يشترط على المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من شروط الجنسية ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل. يجب على المستفيد أن يقيم إقامة دائمة في السعودية. أن لا يقيم عن ما يزيد عن 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا السابقة. يمنع تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون. أهمية وضرورة توافق البيانات المصفح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

شروط الأهلية والاستحقاق في حساب المواطن