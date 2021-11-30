برشلونة.. 4 قتلى بحريق في مبنى مهجور وسط المدينة

لقي 4 أشخاص، بينهم طفلان، مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في حريق بمبنى مهجور وسط مدينة برشلونة الإسبانية.

وقال مسؤولون في هيئة إطفاء في المدينة إن 4 أشخاص، بينهم رضيع وطفل عمره 3 سنوات، قضوا في حريق اندلع بمبنى مهجور، وسط برشلونة، كان يضم مصرفا وبات يحتله أشخاص بطريقة غير قانونية.

وأكد المسؤول عن عملية الإطفاء، أنخيل لوبيث، أن الضحايا هم "بالغان ورضيع وطفل عمره ثلاث سنوات"، مضيفا بأن الفرق تمكنت من إخماد النيران، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأوضح لوبيث أن المكان الذي اندلع فيه الحريق، بحدود الساعة 6:00 صباحا بحسب التوقيت المحلي "كان المبنى القائم في ساحة تتوان يضم في السابق وكالة مصرفية".

ولم يقدم المسؤول مزيدا من التفاصيل عن الضحايا، غير أن 4 أشخاص آخرين يقيمون في المبنى تمكنوا من الفرار والنجاة من النيران حيث عثر عناصر الإطفاء عليهم في باحة المبنى.