اليابان تعلن اكتشاف أول إصابة بالمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، كانت الحكومة اليابانية أعلنت قرارها بإغلاق الحدود أمام جميع الزوار الأجانب، للحد من انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا الذى تم اكتشافه للمرة الأولى فى جنوب إفريقيا، والمعروف باسم أوميكرون، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وبسبب المتحور أوميكرون، استنفرت العديد من دول العالم، وأسرعت باتخاذ إجراءات جديدة فى محاولة لدرء مخاطر تفشى المتحور الجديد.