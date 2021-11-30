روسيا تسجل أكثر من 32 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا - وفق ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الثلاثاء - ارتفاع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 275 ألفا و193 شخصا بعد تسجيل وفاة 1229 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكر المقر - في بيانه - أن 33 ألفا و442 شخصا غادروا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 8 ملايين و329 ألفا و253 شخصًا.

وتشهد روسيا، في الفترة الأخيرة، تزايدا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات اليومية، جراء "كوفيد 19"؛ ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من حدة تفشي الفيروس.