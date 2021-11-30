أوكرانيا تنوى إجراء 10 مناورات عسكرية كبيرة فى 2022

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش الأوكرانى، اليوم الثلاثاء، خطته لإجراء 10 مناورات عسكرية دولية كبيرة فى عام 2022، ردًا على ما أسمته كييف زيادة الأنشطة العدائية لروسيا ووكلائها، ما أثار مخاطر اندلاع حرب مفتوحة بين الجارتين السوفيتيتين السابقتين.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، فإن روسيا تحشد قوات بالقرب من حدودها مع أوكرانيا، فيما أعربت كييف والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى عن مخاوفهم من هجوم روسى محتمل.

وفى بيانه، اليوم، قال الجيش الأوكرانى إن ما لا يقل عن 21500 أوكرانى و11 ألف جندى من الولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا ورومانيا ودول أخرى شريكة، سيشاركون فى المناورات المزمع إجراؤها.

كما أشار البيان إلى أن الأوكرانيين سيشاركون فى 16 مناورة عسكرية خارج أوكرانيا.

وكان رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كشف هذا الشهر، عن أن روسيا حشدت أكثر من 92 ألف جندى حول حدود أوكرانيا، وتستعد لهجوم بحلول نهاية يناير، أو بداية فبراير.

بينما اعتبر مدير جهاز الاستخبارات الخارجية فى روسيا أن هذه الأقاويل مجرد "دعاية أمريكية مغرضة"، على حد وصفه.