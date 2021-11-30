بالتعاون مع الكونغو.. أوغندا تشن ضربات جوية ضد متطرفين مسلحين

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم الجيش الأوغندى، اليوم الثلاثاء، توجيه ضربات جوية ومدفعية مشتركة بالتعاون مع الكونغو الديمقراطية، ضد جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة، وهى جماعة دينية متطرفة مسلحة.





وفى بيان عبر "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الأوغندى: "نفذنا صباح اليوم ضربات جوية ومدفعية مشتركة مع حلفائنا فى الكونغو، استهدفت مخيمات القوات الديمقراطية المتحالفة"، حسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية. وتتهم السلطات الأوغندية جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة، الدينية المتطرفة، بتنفيذ هجمات وتفجيرات انتحارية فى العاصمة كمبالا، خلال شهر نوفمبر الجارى.

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