إصابة 5 أشخاص بينهم أعضاء من طالبان فى انفجار بالعاصمة الأفغانية

جدة - نرمين السيد - وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانى سعيد خوستى - حسبما ذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم الثلاثاء - وقوع الانفجار، لكنه نفى وجود خسائر مالية أو خسائر بشرية، مشيرا إلى أن القنبلة زرعت على الطريق لكن شهود عيان قالوا إن قنبلة مغناطيسية انفجرت.
من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الشرطة فى كابول، الجنرال موبين، إن هناك إصابات، لكنه لم يكشف عن العدد الدقيق للقتلى أو الجرحى.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.
جدير بالذكر أن تنظيم "داعش خراسان" يستهدف مقاتلى طالبان منذ سيطرتهم على البلاد فى 15 أغسطس الماضى.
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