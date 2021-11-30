غدا عمّان تستضيف المؤتمر الأورو - عربى لأمن الحدود

ويشارك فى هذا المؤتمر الذى ينعقد على مدى يومين (1-2/12/2021م) شخصيات رفيعة المستوى من: المملكة الأردنية الهاشمية، سلطات الحدود فى الدول العربية والأوروبية، وممثلون عن المجلس والوكالة والهيئات العربية والدولية، وجهات دولية أخرى ( الإنتربول، مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، المديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية، مديرية سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع، مجلس الاتحاد الأوروبى، واليوروبول).
ويناقش المؤتمر مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك فى مجالات: التعاون الأورو - عربى فى مجال إدارة الحدود، الصحة على الحدود وكيفية إدارتها زمن أزمة جائحة كوفيد 19، رصد الوضع وتحليل المخاطر (الأدوات والممارسات والدروس المستفادة المتصلة بتحسين التأهب والفعالية العملياتية فى الحدود)، المراقبة الحدودية الآلية فى المنافذ (الفرص والتحديات المتصلة بالذكاء الاصطناعى والعامل البشرى).
ويأتى هذا المؤتمر فى إطار التعاون الأورو - عربى فى المسائل الأمنية، والشراكة الاستراتيجية والتعاون البناء بين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والوكالات الأوروبية النظيرة فى مجالات: مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية وأمن الحدود، قصد مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
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