العراق يكشف تفاصيل محاولة اغتيال الكاظمى وتوقيف 8 ضباط

وكان الكاظمى نجا من محاولة الاغتيال فى مطلع نوفمبر الماضى، بعد هجوم شنته طائرات مسيرة مفخخة لم يعلن أى طرف مسؤوليته عنه، وتمكنت طائرة من تفجير عبوتها لكن عثر على عبوة ثانية غير منفجرة على سطح المنزل.
وفى مؤتمر صحفى نقلته وكالة الأنباء العراقية، أمس الإثنين، أعلن الأعرجى نتائج التحقيقات الأولية لهذه العملية التى لاقت إدانات دولية، قائلاً: "أرسلت اللجنة فريق مكافحة المتفجرات وفريق للأدلة الجنائية إلى مسرح الجريمة، وتم أخذ مبارز الجريمة والأدلة ورفع بعض الطبعات من مكان".
وتابع: "مع الأسف، إن فريق المتفجرات لم يقم بواجبه بالشكل الصحيح وقاموا بتفجير المقذوف الذى سقط على سطح منزل رئيس الوزراء قبل رفع البصمات".
كما أشار إلى أن "رئيس فريق مكافحة المتفجرات اللواء صباح الشبلى قال فى اليوم الأول، إنه رفع البصمات، لكن فى اليوم التالى، حضر اللواء الشبلى وعميد من الأدلة الجنائية، وأخبرا اللجنة بتفجير المقذوف من دون رفع البصمات".
وتابع الأعرجى: "قررت اللجنة سجن المفرزتين، وتحويلهما إلى وزارة الداخلية للتحقيق، لمعرفة عدم القيام بالواجب الطبيعى. شىء طبيعى أن تقوم الأدلة الجنائية برفع بصمات"، موضحًا أن المفرزتين التابعتين للأدلة الجنائية ومكافحة المتفجرات، تتكونان من 8 ضباط كبار، بينهم اثنين برتبة لواء، وآخر برتبة عميد، والآخرون برتب أقل.
وقال مستشار الأمن الوطنى العراقى: "لا نريد أن نتهم أحدًا، لكن ما حدث يؤشر إلى وجود خلل"، وشدد على أن "اللجنة بعيدة عن أى سجال سياسى، فالتحقيقات حتى اللحظة لا تتهم أحد لا شخص ولا جهة، إنما تبحث عن الحقيقة، وتحتاج القضية إلى مزيد من الوقت".
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