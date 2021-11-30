ألمانيا: تظاهرات واسعة ضد تدابير كورونا فى شمال شرق البلاد

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إنه رغم القيود الصارمة، خرجت مسيرات فى مدينتى روستوك وجرايفسفالد مساء أمس الإثنين، فضلاً عن مسيرة احتجاج فى نيوبراندنبورج.

وبحسب التقارير الألمانية، كانت مظاهرة روستوك هى الأكبر، حيث شارك فيها 900 شخص على الأقل، قرب ميناء المدينة، فى حين بلغ معدل الإصابة بالفيروس هناك 402 إصابة لكل 100 ألف شخص من السكان فى غضون 7 أيام، حسبما أفاد مكتب الصحة بالولاية.