مصرع 4 أشخاص بينهم طفلان جراء حريق بمبنى في برشلونة

قضى 4 أشخاص نحبهم، بينهم رضيع وطفل عمره 3 سنوات، جراء حريق اندلع في مبنى مهجور كان يسكنه مشردون، في وسط برشلونة، اليوم الثلاثاء، حسبما أعلن عناصر الإطفاء الإسبانيون.

وتمكن عناصر الإطفاء من إنقاذ 4 أشخاص كانوا داخل المبنى، الذين يحتله مشردون، وأخمدوا النيران، بحسبما أفاد مسؤول عملية الإطفاء، أنخيل لوبيث، الصحافيين.