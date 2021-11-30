روسيا.. 32648 إصابة بفيروس كورونا و1229 حالة وفاة جديدة

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 32648 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1229 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما روسيا، تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (2788)، تليها المناطق المجاورة لمدنية موسكو (2215)، ثم مدينة بطرسبورغ (2103).

وبلع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية تفشي الوباء 9 ملايين و636881 إصابة، وتعافى منها 8 ملايين و329253 شخصا، بينهم 33442 شخصا اليوم الماضي، وبلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 275193 شخصا.

وسجلت روسيا انخفاضا في عدد الإصابات خلال الأيام الأخيرة، حيث تراجعت الإصابات اليومية من حوالي 40 ألف إصابة إلى 32 ألف إصابة في اليوم.