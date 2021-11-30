الفائدة 0%.. كيفية تقسيط جوال iphone 13 pro max من أمازون السعودية والشروط

تتيح شركة amazon إمكانية تقسيط آيفون 13 برو ماكس للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وهي فرصة للراغبين في امتلاك أحدث إصدارات شركة أبل الأمريكية التي أعلنت عنها في شهر سبتمبر الماضي في حدث عالمي، فيما تعد عملية التقسيط إحدى طرق الدفع التي توفرها الشركة عبر موقعها الإلكتروني، إذ يدفع العميل قيمة مشترياته على أقساط شهرية مُيسّرة، شريطة أن يمتلك بطاقة من أي من البنوك المشتركة مع أمازون وهي بنك الجزيرة، وبنك الإمارات دبي الوطني، والبنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض، وبنك ساب.

خطوات تقسيط آيفون 13 برو ماكس أمازون السعودية

ويمكن تقسيط آيفون 13 برو ماكس أمازون السعودية من خلال عدد من الخطوات التي أوضحتها الشركة عبر موقعها الإلكترونية، وذلك على النحو التالي:

امتلاك بطاقة مؤهلة للشراء من أمازون بالتقسيط.

عند اختيار صفحة طريقة الدفع الخاصة بك، اختر بطاقة ائتمان مؤهلة.

اختيار خطة الدفع من القائمة المنسدلة.

النقر على استمرار.

النقر على الدفع.

كيفية شراء هاتف iphone 13 pro max من أمازون

ومن الممكن شراء هاتف iphone 13 pro max من أمازون، وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكروني للشركة، واتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى رابط الهاتف الذي نريد شراؤه، وسعره ريال 5549 ريالا سعوديًّا ‎‏شامل ضريبة القيمة المضافة. تحديد حجم الذاكرة الداخلية، ولون الهاتف. ويمكن النقر على مربع التوصيل المجاني. كما يمكن شراء إكسسوارات مع الهاتف. والنقر على أضف إلى العربة. والنقر على الشراء الآن.

شروط شراء هاتف iphone 13 pro max من أمازون

ووضعت شركة أمازون عددًا من الشروط التي يجب توفرها في الراغبين في شراء هاتف iphone 13 pro max، وهي على النحو التالي: