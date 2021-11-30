أخبار اليمن : عالميا.. ارتفاع اصابات كورونا إلى 262 مليون حالة

عالميا.. ارتفاع اصابات كورونا إلى 262 مليون حالةأظهرت اخر الاحصاءات ان عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم ارتفع إلى أكثر من 262 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.2 مليون وفاة.

وبحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية فقد بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم ‪262.093.495‬، وإجمالي الوفيات ‪5.206.982‬

واظهرت البيانات ان الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ ‪778.701‬ حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها ‪48.438.063‬.

وتلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ‪614.376‬ حالة وفاة، وإجمالي الإصابات ‪22.084.749‬ .

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات ‪468.790‬ وإجمالي إصابات ‪34.580.832‬.

وجاء في المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ‪293.897‬ وإجمالي إصابات ‪3.883.842‬.، فيما كانت روسيا في المرتبة الخامسة بإجمالي وفيات ‪268.705‬ وإجمالي إصابات ‪9.436.650‬.

