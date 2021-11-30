أبو الغيط يبحث مع وزير الخارجية الإسبانى حل الأزمتين الليبية والسورية

جدة - نرمين السيد - التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، خوسيه مانويل ألباريس وزير الخارجية والاتحاد الأوروبى والتعاون لمملكة إسبانيا، على هامش المنتدى الإقليمى السادس للاتحاد من أجل المتوسط.





وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط تباحث مع وزير الخارجية الإسبانى حول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائى، مشيدًا بعمق العلاقات بين الجانبين فى ظل الروابط التاريخية التى تجمع إسبانيا بالجامعة العربية والدول العربية عمومًا.

وشدد أبو الغيط على أهمية الارتقاء بهذه العلاقات إلى أعلى المستويات من خلال المزيد من مبادرات التعاون الثنائى، معربا عن تطلعه للزيارة التى سيقوم بها رئيس الوزراء الإسبانى إلى الجامعة العربية فى القاهرة.

وأضاف المصدر أن الوزير الإسبانى وجه الدعوة إلى الأمين العام للقيام بزيارة ثنائية إلى إسبانيا خلال الفترة المقبلة.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية بما فى ذلك القضية الفلسيطينية والتطورات فى العراق عقب الانتخابات البرلمانية التى جرت مؤخرا والأزمتين الليبية والسورية.

وشدد أبو الغيط على أهمية الدور الأوروبى فى حث إسرائيل على المضى قدما نحو إحياء مسار التسوية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية باعتباره السبيل الوحيد لحل النزاع وتجنب تفجر الأوضاع مرة أخرى فى المنطقة وعلى نحو أعنف مما حصل فى مايو الماضى.

وعلى صعيد التطورات فى العراق، دعا أبو الغيط إلى أهمية تأييد تجسيد النتائج التى أفرزتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة فى العراق والتى عكست رغبة الشعب العراقى فى الحفاظ على سيادة العراق وصون قراره المستقل.. كما جدد الأمين العام خلال اللقاء التأكيد على مواقف الجامعة العربية حيال الأزمتين فى ليبيا وسوريا.