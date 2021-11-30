من لاتفيا.. بلينكن يحذر من أى عدوان روسى على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وفى مؤتمر صحفى مع نظيره اللاتفى ادجارز رينكيفيكس، فى ريجا على هامش اجتماع للحلف شمال الأطلسى، أكد بلينكن أن "أى تحركات تصعيدية من جانب روسيا ستكون مصدر قلق كبير للولايات المتحدة، وللاتفيا وأى عدوان جديد سيكون له تداعيات خطرة".

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