إيطاليا: تسليم أول مقاتلتين يوروفايتر إلى الكويت فى ديسمبر

جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة الدفاع الإيطالية جورجيو موليه، اليوم الثلاثاء، أن شركة ليوناردو ستسلم أول مقاتلتين من طراز يوروفايتر إلى الكويت فى شهر ديسمبر المقبل، وذلك فى إطار عقد ضخم وقعته مع الكويت.





وفى تصريحات لوكالة "رويترز" الإخبارية، أوضح موليه أن المقاتلتين جزء من عقد لإنتاج 28 مقاتلة يوروفايتر، بقيمة ثمانية مليارات يورو ـ ما يعادل 9.09 مليار دولار، والذى أبرمته الشركة الإيطالية للصناعات الفضائية والجوية مع الكويت فى عام 2016. وأوضح وكيل وزارة الدفاع الإيطالية، موليه، أن المقاتلتين ستغادران تورين الواقعة شمال إيطاليا، فى 14 ديسمبر المقبل.

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