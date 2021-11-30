سوريا تحبط تهريب شحنة كبتاجون إلى السعودية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة السورية، اليوم الثلاثاء، إحباط تهريب أكثر من 500 كيلوجرام من حبوب الكبتاجون المخدرة كانت مخبأة ضمن شحنة أكياس معكرونة فى طريقها إلى السعودية، فى ثانى عملية من نوعها تكشفها دمشق خلال أسبوع واحد.





وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فقد "ضبطت الجهات المختصة اليوم كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة كانت موضوعة ضمن شحنة معكرونة معدة للتصدير إلى السعودية"، موضحة أن الشحنة تضمنت نحو 525 كيلوجرامًا من الحبوب. وكانت السلطات السورية أعلنت مرارًا خلال الأشهر الماضية، عن مصادرة شحنات من حبوب الكبتاجون، آخرها فى 24 من من شهر نوفمبر الجارى، تضمنت 525 كيلوجرامًا مخبأة أيضًا فى أكياس معكرونة. وتم ضبط 180 ألف حبة الشهر الحالى أيضًا داخل علب حلاوة فى دمشق، وأخرى الشهر الماضى تزن 650 كيلوجرامًا أى أكثر من أربعة ملايين حبة تم ضبطها داخل سيارة على أوتوستراد حمص/ دمشق.

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