رابط الاستعلام عن رقم الحدود الخاص بالجوازات عبر منصة أبشر الإلكترونية

ننشر لكم رابط الاستعلام عن رقم الحدود الخاص بك عبر منصة أبشر، كانت منصة أبشر قد أكدت أنها بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للملكة العربية السعودية الاستعلام عن رقم الحدود الخاص بهم والمسجل عبر نظام الجوازات من خلال خدمة الاستعلام عن رقم الحدود بمنصة أبشر الإلكترونية.

رابط الاستعلام عن رقم الحدود عبر منصة أبشر

يمكن الاستعلام رقم الحدود عبر منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:

الدخول على منصة أبشر الإلكترونية

إمكانية الاستعلام عن رقم الحدود

يتم إختيار إما مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو الزائرين.

مواطني دول مجلس التعاون الخليجي

بعد الدخول على رابط منصة أبشر الإلكترونية للإستعلام عن رقم الحدود يتم خلاله اختيار:

نوع الوثيقة سواء أكانت رقم الجواز أو الهوية الوطنية الخليجية.

إدخال رقم الجواز

إدخال البلد الخاص بك سواء اكانت الإمارات أو البحرين أو عمان والكويت وقطر.

إدخال الرمز المرئي.

يتم بعدها الضغط على استعلام من أجل معرفة رقم الحدود الخاص بك في خدمة الجوازات.

الاستعلام عن رقم الحدود للزائرين

يمكن للزائرين بعد الدخول على منصة أبشر الإلكترونية كذلك معرفة رقم الحدود عبر منصة أبشر الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة إدارة الجوازات من خلال خطوات بسيطة.

إدخال رقم التأشيرة

إدخال تاريخ إصدار التأشيرة

إدخال الرمز المرئي.

الضغط على عبار استعلام من أجل الإستعلام عن رقم الحدود الخاص بالجوازات.

يذكر أن المديرية العامة للجوازات قد أصدرت هذا التنويه لكل المواطنين، سواء من مواطني دول الخليج أو للزائرين لمعرفة رقم الحدود من أجل الإستعلام عنه بشكل مبسط دون الحاجة لمراجعة إدارة الجوازات من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

يأتي ذلك ضمن خدمات التحول الرقمي للخدمات والتي تقوم الجوازات وقطاعات الوزارة المختلفة بتقديمها لكافة المستفيدين والتي تمكنهم بشكل كبير من معرفة وإتمام الإجراءات الإلكترونية دون الذهاب للمقار المختلفة.

كان المواطنين من قبل يضطرون للذهاب إلى مقرات إدارات الجوازات من أجل الإستعلام عن رقم الحدود الخاص بهم، ولكن بعد إضافة الخدمة عبر منصة أبشر الإلكترونية، صار الأمر أيسر وأسهل لكل المواطنين من أجل الإستعلام عن رقم الحدود المرتبط بالجوازات.